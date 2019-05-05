وفيات الأحد 5 مايو 2019

علي حمد هادي الزويّر، 89 عاماً، «شيع»، رجال: الفحيحيل، ق1، ش عوض الخضير، م9، مقابل نادي الفحيحيل، ديوان مبارك الزوير، ت: 99523031، نساء: مبارك الكبير، ق3، ش24، م34. 99679595.

عبدالله شبيب محمد الهاجري، 17 عاما، «شيع»، رجال: جابر العلي، ق2، ش7، م29، ت: 55454542، نساء: مبارك الكبير، ق2، ش16، م4، ت: 50011205.

سالم خشان محمد الخالدي، 65 عاما، «شيع»، رجال: المنقف، ق4، ش32، م20، ت: 99959609، نساء: القرين، ق1، ش27، م21.

سكينه درويش غلام البلوشي، أرملة/غلوم قاسم جمشير البلوشي، 78 عاما، «شيعت»، مبارك الكبير، مسجد القدس، ق7، ش250، ت: 90001159.