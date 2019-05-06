حرب واشنطن وبكين.. ترامب يرفع الرسوم بـ200 مليار دولار

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة سترفع ابتداء من الجمعة المقبل من 10 إلى 25 في المئة الرسوم الجمركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دولار.

وأعرب ترامب عن أسفه، لكون المفاوضات التجارية بين البلدين تتقدم “ببطء شديد”.

ويأتي هذا القرار الأميركي قبل 3 أيام من وصول وفد صيني رفيع، الأربعاء، إلى واشنطن لاستكمال المفاوضات التجارية بين الطرفين، حيث قدمت هذه الجولة بأنها ستكون الأخيرة ويمكن أن تنتهي بالتوصل إلى اتفاق تجاري.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “خلال 10 أشهر دفعت الصين رسوما جمركية للولايات المتحدة بنسبة 25 بالمئة على 50 مليار دولار من البضائع التكنولوجية، و10 بالمئة على 200 مليار دولار من بضائع أخرى”، مضيفا “أن نسبة الـ10 بالمئة سترتفع إلى 25 بالمئة الجمعة”، وفق “فرانس برس”.

وكان الرئيس الأميركي قرر مطلع ديسمبر تعليق زيادة هذه التعرفات الجمركية، بسبب استئناف المفاوضات التجارية، التي وصفت قبل أيام بأنها “مثمرة” مع زيادة فرص التوصل إلى اتفاق.

يرفض إعادة التفاوض

وأضاف ترامب أن المفاوضات التجارية مع الصين “تتقدم ولكن ببطء شديد، في حين أنهم يحاولون إعادة التفاوض. كلا”، في إشارة إلى عدم قبوله بالأمر.

ويسعى الرئيس الأميركي إلى خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعدما واصل صعدوه لمصلحة الصين ليبلغ 73.378 مليار دولار عام 2018.

وإضافة إلى مطالبته بفتح الأسواق الصينية بشكل أوسع أمام البضائع الأميركية، يطالب ترامب بكين بإدخال تعديلات لوقف الاستفادة بشكل غير شرعي من التكنولوجيات الأميركية، وسرقة الملكية الفكرية.

وللضغط على الصين، أعلن الحرب التجارية عبر فرض رسوم جمركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 250 مليار دولار.

ويهدد ترامب بفرض رسوم على كامل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة والتي بلغت قيمتها 539،5 مليار دولار عام 2018.

الحرب التجارية الرسوم الجمركية

وأعرب ترامب عن أسفه، لكون المفاوضات التجارية بين البلدين تتقدم “ببطء شديد”.

ويأتي هذا القرار الأميركي قبل 3 أيام من وصول وفد صيني رفيع، الأربعاء، إلى واشنطن لاستكمال المفاوضات التجارية بين الطرفين، حيث قدمت هذه الجولة بأنها ستكون الأخيرة ويمكن أن تنتهي بالتوصل إلى اتفاق تجاري.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “خلال 10 أشهر دفعت الصين رسوما جمركية للولايات المتحدة بنسبة 25 بالمئة على 50 مليار دولار من البضائع التكنولوجية، و10 بالمئة على 200 مليار دولار من بضائع أخرى”، مضيفا “أن نسبة الـ10 بالمئة سترتفع إلى 25 بالمئة الجمعة”، وفق “فرانس برس”.

وكان الرئيس الأميركي قرر مطلع ديسمبر تعليق زيادة هذه التعرفات الجمركية، بسبب استئناف المفاوضات التجارية، التي وصفت قبل أيام بأنها “مثمرة” مع زيادة فرص التوصل إلى اتفاق.

يرفض إعادة التفاوض

وأضاف ترامب أن المفاوضات التجارية مع الصين “تتقدم ولكن ببطء شديد، في حين أنهم يحاولون إعادة التفاوض. كلا”، في إشارة إلى عدم قبوله بالأمر.

ويسعى الرئيس الأميركي إلى خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعدما واصل صعدوه لمصلحة الصين ليبلغ 73.378 مليار دولار عام 2018.

وإضافة إلى مطالبته بفتح الأسواق الصينية بشكل أوسع أمام البضائع الأميركية، يطالب ترامب بكين بإدخال تعديلات لوقف الاستفادة بشكل غير شرعي من التكنولوجيات الأميركية، وسرقة الملكية الفكرية.

وللضغط على الصين، أعلن الحرب التجارية عبر فرض رسوم جمركية على بضائع صينية مستوردة بقيمة 250 مليار دولار.

ويهدد ترامب بفرض رسوم على كامل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة والتي بلغت قيمتها 539،5 مليار دولار عام 2018.