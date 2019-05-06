طقس الكويت: حار وغائم جزئيا والحرارة حول معدلاتها الطبيعية

قال رئيس قسم التنبؤات الملاحية في إدارة الأرصاد الجوية ضرار العلي إن الطقس اليوم الاثنين (غرة شهر رمضان المبارك) مستقر وحار (خصوصا ظهرا) وغائم إلى غائم جزئيا نهارا ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأضاف العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن درجات الحرارة العظمى تتراوح ما بين 38 و 41 درجة مئوية مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و 35 كيلومترا في الساعة.

وأوضح أن من المتوقع مساء اليوم استمرار ظهور بعض الغيوم المتفرقة ويكون الطقس معتدلا ليلا وتتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 22 و 25 درجة مئوية.

ولفت إلى استمرار الرياح الشمالية الغربية وتكون خفيفة إلى معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 5 و 25 كيلو مترا في الساعة أما البحر فيكون خفيفا إلى معتدل الموج مابين 2 و 4 أقدام.

ودعا الجميع إلى متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق إدارة الأرصاد الجوية للهواتف الذكية كذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي kuwaitmet والموقع الخاص بادارة الأرصاد الجوية met.gov.kw.