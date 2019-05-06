AMD تحتفل بمرور 50 عامًا على تأسيسها بإطلاق الإصدار الذهبي من Ryzen و Radeon VII

كشفت شركة “أي إم دي” AMD ؛ احتفالًا بمرور 50 عامًا على تأسيسها، عن الإصدار الذهبي لمعالجات AMD Ryzen 7 2700X وبطاقات الرسوميات AMD Radeon VII.

وأشارت الشركة إلى “سجلها الحافل في مجال الابتكار في توفير منتجات للألعاب الإلكترونية والحوسبة فائقة الأداء”، وقالت: إنها تحرص على تقديم فرصة فريدة لكي يستمتع عملاؤها بهذه التجارب، من خلال حصولهم على إصدارات تذكارية من المنتجات ذات الفئة الأولى الخاصة باللعب، والألعاب المجانية، وغيرها من المنتجات التذكارية الفريدة من نوعها.

وفي معرض تعليقه، قال جون تايلور، رئيس التسويق في شركة AMD: “على مدار نصف قرن، نجحت AMD في توسيع نطاق منتجاتها، من حيث الحوسبة الفائقة الأداء، وذلك انطلاقًا من حرصها على توفير تجارب مبتكرة، وتقديم أفضل ما يمكن لمئات الآلاف من عملائها”.

وأضاف تايلور: “إننا نحتفل بهذه الذكرى مع عملائنا من جميع أنحاء العالم، والذين نعتبرهم مصدر إلهام لنا للاستمرار بهذه الروح لخمسين سنة مقبلة، حتى عام 2069 وما بعده”.

ومن خلال تقديم الإصدار الذهبي الجديد للمعالج AMD Ryzen، وبطاقة الرسومات AMD Radeon، دعت AMD عملاءها للاحتفال بمسيرة الشركة التي تبلغ 50 عامًا. وقد صُمم المعالج AMD Ryzen 7 2700X بتحسينات من أجل اللاعبين، والمبدعين، وهواة الأجهزة، ويعد الأكثر مبيعًا لدى منصات التجزئة الإلكترونية؛ بفضل المتحمسين في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز هذا الإصدار الذهبي للمعالج بتوقيع Dr. Su المطبوع على غلاف المعالج، والتغليف الذهبي AMD50، احتفالًا بذكرى تأسيس الشركة.

ويحتوي الإصدار الذهبي لبطاقة الرسومات AMD Radeon VII على غطاء أحمر حيوي، وتغليف ذهبي من نوع AMD50. ويقدم Radeon VII – وهي أول بطاقة رسومات للألعاب بحجم 7 نانومتر في العالم، وفقًا للشركة – أداءً استثنائيًا، وتجارب مذهلة لأحدث عناوين AAA، وللألعاب الإلكترونية، والواقع الافتراضي (VR)، وتطبيقات العرض الثلاثي الأبعاد، وتحرير الفيديو، وقدرات أعباء العمل من الجيل التالي.

ويمكن للعملاء شراء الإصدار الذهبي لمعالجات AMD Ryzen، وبطاقات رسومات AMD Radeon، بدءًا من تاريخ 29 نيسان/أبريل، حتى 8 حزيران/ يونيو 2019، وسيحصل اللاعبون الذين يشترون الإصدارات الذهبية – بالإضافة إلى معالجات AMD Ryzen الأخرى المؤهلة، أو بطاقات رسوميات Radeon، أو أجهزة الحاسب الشخصي Ryzen، و Radeon – على قسيمة للحصول على إصدار World War Z للحاسبات الشخصية مجانًا.

وسيحصلون أيضًا على قسيمة للحصول على نسخة Tom Clancy’s The Division 2 Gold Edition للحاسبات الشخصية، والتي تتضمن تصريح دخول الموسم الأول من السنة الذي يتيح وصولًا مبكرًا لمدة أسبوع إلى جميع حلقات السنة الأولى؛ وثماني مهام سرية، ومكافآت التعيين (جوائز الجوائز)، وفتح فوري لثلاثة تخصصات جديدة عند إطلاقها، و agent ward outfit وscout emote، ومكافآت ومشاريع إضافية؛ بالإضافة إلى شارة AMD50 حصرية داخل اللعبة.