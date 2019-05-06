“فيفا” للاتصالات الكويتية تستحوذ على كامل رأس مال شركة “كوالتي نت” ب 3ر28 مليون دينار

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (فيفا) اليوم الاثنين اتمامها عملية الاستحواذ على كامل رأس مال شركة (كواليتي نت) للتجارة العامة والمقاولات مقابل 3ر28 مليون دينار كويتي (نحو 93 مليون دولار أمريكي).

وقال رئيس مجلس ادارة (فيفا) للاتصالات محمود عبدالرحمن في تصريح صحفي إن عملية الاستحواذ فرصة مهمة للشركتين لتوسيع نطاق عملهما وتبادل الخبرات بينهما إذ ستتيح ل(فيفا) الاستفادة من فرص النمو في سوق الشركات.

وأشاد عبدالرحمن بالدور الحيوي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية على دعمها المتواصل لقطاع الاتصالات بما يعزز مكانة الكويت كواحدة من أكثر الدول تطورا وتقدما في مجال الاتصالات وكذلك دعمها للرؤية التنموية السامية (كويت جديدة 2035).

من جهته قال الرئيس التنفيذي ل(فيفا) المهندس مزيد الحربي في تصريح مماثل إن هذا الانجاز الجوهري يعكس التزام الشركة المستمر في تحسين تجارب عملائها من ناحية التطورات التقنية في عالم الاتصالات.

وأضاف الحربي أن الاستحواذ على (كواليتي نت) يعد داعما أساسيا ل(فيفا) لتطبيق استراتيجيتها للنمو في قطاع الشركات بنجاح ما يمكنها من تقديم منتجات وخدمات فريدة ذات معايير عالمية للعملاء من قطاع الأعمال.

وكانت (فيفا) أعلنت في 9 ابريل الماضي عن توقيع اتفاقية نهائية لشراء كامل رأس مال شركة (كواليتي نت) للتجارة العامة والمقاولات في افصاح منشور على موقع بورصة الكويت الإلكتروني.

وتأسست شركة (كواليتي نت) في عام 1998 وتكمن اغراضها في توفير الحلول المتكاملة في مجال الاتصالات المعلوماتية باعتبارها مزود الإنترنت الأول في الكويت.