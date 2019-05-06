مجلس الوزراء: دراسة الجوانب القانونية والدستورية للاستجواب المقدم لرئيس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ/ جابر المبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء/ أنس خالد الصالح – بما يلي:

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك رفع سمو الشيخ/ جابر المبارك الحمد الصباح – رئيس مجلس الوزراء باسمه ونيابة عن إخوانه الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي الكريم، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على كويتنا الغالية، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفقنا جميعاً الله إلى صيامه ويبلغنا تمامه.

ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخراً معالي رئيس وزراء جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة / لي ناكيون والوفد المرافق له وفحوى المحادثات التي تناولت علاقات الصداقة القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات كما تم بحث آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية ، وقد حضر خلال الزيارة حفل افتتاح جسر الشيخ جابر.

كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ / ناصر صباح الأحمد الصباح المجلس علما بنتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية فرنسا الصديقة وفحوى المحادثات التي أجراها مع وزيرة الدفاع الفرنسية/ فلورانس بارلي والتي تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في كافة المجالات لاسيما المتعلقة بالجانب العسكري، كما تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا التي تهم البلدين الصديقين.

كما أحاط معاليه المجلس كذلك بنتائج زيارته إلى المملكة المتحدة الصديقة التي تم خلالها نقل رسالة خطية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إلى رئيسة وزراء بريطانيا/ تيريزا ماي والتي تناولت بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وكذلك لقائه مع وزيرة الدفاع البريطانية / بيني موردنت والتي تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها إضافة إلى بحث القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكذلك لقائه مع وزير التنمية الدولية البريطاني / روري ستيوارت والتي تم خلالها بحث التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وإمكانية تعاون ومشاركة المملكة المتحدة الصديقة في تنفيذ رؤية حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه (كويت جديدة 2035) باعتبارها موطناً للخبرات الاقتصادية العالمية الرائدة ولتميزها أيضاً في مجال التنمية والتطوير.

ثم أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ/ صباح خالد الحمد الصباح المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخراً وزير الشئون الخارجية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة / صبري بو قادوم والوفد المرافق له ، والذي تم خلالها استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات ، كما جرى التنسيق بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بأطر تعزيز آفاق العمل الثنائي المشترك والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات بالإضافة إلى مناقشة مجمل القضايا محل الاهتمام المشترك .

كما أحاط معاليه المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية الشقيقة / أحمد معيتيق مؤخراً وفحوى المحادثات التي تناولت بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في كافة المجالات .

ثم اطلع المجلس على توصيات لجنة الشئون الاقتصادية وأحيط علماً بالتقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص (يناير 2019).

كما أحيط المجلس علماً بتوصيات اللجنة بشان التقرير نصف السنوي عن أعمال قطاع رقابة شئون التوظف بديوان الخدمة المدنية عن الفترة 1 /7 /2018 حتى 31 /12 /2018 بشأن ما تم رصده من ملاحظات في الجهات التي تم تطبيق نظام مراقبي شئون التوظف عليها والمقدم من ديوان الخدمة المدنية.

هذا وقد بحث المجلس شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، وبهذا الصدد استعرض المجلس كتاب نائب رئيس مجلس الأمة الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء المرفق به الاستجواب المقدم من العضو / د. عبدالكريم الكندري لسمو الشيخ/ جابر المبارك الحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء، وإعمالاً لأحكام المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة سوف يدرج هذا الاستجواب على جدول أعمال أول جلسة قادمة لمجلس الأمة ، وقد استعرض المجلس المحاور الواردة في صحيفة الاستجواب ، وتدارس الجوانب الدستورية والقانونية للاستجواب.

ومن جانب آخر ، استعرض المجلس نتائج جلسة مناقشة الاستجواب المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء/ أنس خالد الصالح من العضوين/ محمد هايف المطيري و محمد براك المطير والذي بين فيه ردوده على بنود الاستجواب موضحا كافة التفاصيل المتعلقة بمحاوره المختلفة، وما تميز به أداؤه من كفاءة واقتدار خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب ، مؤكدا على أن الهدف المشترك هو المصلحة العامة وتكريس الممارسة النيابية الحقة التي تتطلب التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقد هنأ مجلس الوزراء معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء/ أنس خالد الصالح بتجديد الثقة من قبل إخوانه أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المجلس التي عقدت في 30 أبريل الماضي منوهاً بالممارسة الديمقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز سائلاً المولى عز وجل أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

كما استعرض المجلس أيضاً نتائج الاستجواب المقدم لوزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب / محمد ناصر الجبري والمقدم من الأعضاء / محمد الدلال ود. عادل الدمخي ورياض العدساني ، وقد أشاد مجلس الوزراء بردود الوزير الوافية والمقنعة إزاء مختلف الموضوعات التي تضمنها الاستجواب ، مؤكداً ثقته بإنصاف الأخوة الأعضاء وانتصارهم للحق وأن يحظى وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بتأكيد ثقه إخوانه أعضاء مجلس الأمة في جلسة مجلس الأمة القادمة .

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي هذا الصدد قد تابع مجلس الوزراء بقلق وألم بالغيين ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق في غزه من هجمات إسرائيلية متواصلة أدت إلى وقوع العديد من الشهداء والخسائر المادية الجسيمة ، مؤكداً بأن هذا التصعيد يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية ، وتدعو إلى وقف فوري لتلك الهجمات وإفساح المجال للجهود الهادفة إلى تحقيق التهدئة .

كما يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالتحرك وبشكل فوري لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل ولتحريك عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين .

كما هنأ مجلس الوزراء الإمبراطور / ناروهيتو ـ بمناسبة اعتلائه عرش اليابان الصديقة، متمنياً لفخامته كل التوفيق والسداد وإلى الشعب الياباني الصديق المزيد من التطور والازدهار.

وقد أعرب المجلس عن بالغ تعازيه إلى جمهورية الهند الصديقة جراء إعصار ( فاني ) والأمطار الغزيرة التي صاحبته والذي أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين ودمار وأضرار مادية جسيمة ، وأدان المجلس كذلك التفجير الإرهابي الذي وقع غرب الهند مؤخراً وأسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن مؤكداً على موقف دولة الكويت المناهض للعنف والإرهاب بكافة صورة وأشكاله .

وأعرب المجلس عن خالص تعازيه ومواساته جراء حادث حريق الطائرة الروسية بمطار شيريميتيفو في العاصمة موسكو يوم أمس ، والذي أسفر عن مقتل عدد كبير من ركابها .