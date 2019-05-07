ماذا قال أجويرو لكومباني قبل التسديدة الصاروخية؟

لعب قائد مانشستر سيتي، فينسنت كومباني، دور المنقذ لفريقه، عندما سجل هدف الفوز في مرمى ليستر سيتي (1-0)، اليوم الاثنين، في ختام الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف في الدقيقة 70، عندما استلم كومباني الكرة من زميله المدافع الفرنسي، إيميريك لابورت، ليتقدم بها قليلا، قبل أن يطلق تسديدة قوية بيمناه، استقرت في الزاوية العليا اليسرى لمرمى الحارس الدنماركي، كاسبر شمايكل.

لكن هدف كومباني كان معرضا لعدم الحدوث، وفقا لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس” التي التقطت ما قاله المهاجم الأرجنتيني، سيرجيو أجويرو، لزميله كومباني بعد انتهاء المباراة.

فقد ردد أجويرو للبلجيكي ما قاله له قبل التصويب: “لا فينسنت، أنا! مرر لي! لا تسدد!”، وهو ما التقطته عدسة الشبكة بعد نهاية اللقاء.

لكن لحسن حظ كومباني، أنه لم يستمع لنصيحة زميله واختار التسديد.

وبهذا الهدف، منح المدافع الصلب فريقه 3 نقاط ثمينة، عاد بها إلى صدارة الدوري.