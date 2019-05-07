“المنبر الديمقراطي الكويتي” يستنكر “الصمت العربي المريب” تجاه العدوان الصهيوني الجائر على الأراضي العربية المحتلة وقطاع غزة

أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا صحفياً حول الاعتداءات الصهيونية الأخيرة:

تابع المنبر باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة وقطاع غزة بعد استمرار الأسلوب الممنهج الذي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني المحتل في استهداف الشعب العربي الفلسطيني الأعزل، كما تابع الدور المحوري للمقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها في معركتها ضد الاحتلال.

والمنبر الديمقراطي الكويتي إذ يؤكد على دعم حق شعبنا العربي الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وكرامته، وحقه في تحرير أرضه المحتلة والتصدي لآلة البطش الصهيونية ومشاريعها الإرهابية والاستيطانية، التي تأتي اليوم لتمهد الطريق لإقرار “صفقة القرن” لإنهاء الوجود الفلسطيني، فإنه يستنكر وبشدة الصمت العربي المريب تجاه العدوان الصهيوني الجائر، الذي بات وللأسف الشديد ظاهرة متكررة ومستمرة.

ويجدد المنبر الديمقراطي الكويتي دعوته بضرورة التحرك العربي على المستويين الشعبي والرسمي، والتصدي لهذا الكيان الغاصب بكل السبل المتاحة، وتفعيل دور الحكومات العربية دولياً ضد هذا الاحتلال، ودعم حركات المقاطعة الشعبية، ورفض كافة أشكال التطبيع بجميع الأصعدة الرياضية والثقافية والأكاديمية والفنية وغيرها، والمطالبة بالتمسك بحقنا العربي في تحرير كامل الأرض الفلسطينية، ومحذرا من الرضوخ والوقوع في وحل تحالفات مع أطراف تدعم وتساند الإرهاب الصهيوني.