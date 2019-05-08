سواريز: ظهرنا كلاعبين صغار.. وعلينا الاعتذار عن أدائنا

أعرب لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة، عن استيائه بعد الخسارة برباعية نظيفة ضد ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والإقصاء من البطولة.

وقال سواريز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”: “يجب أن نوجه الكثير من الانتقادات لأنفسنا، فهذه المرة الثانية التي يتكرر فيها نفس الشيء، ولا يمكننا ارتكاب نفس الخطأ لعامين على التوالي، وهناك الكثير من الأمور لتقييمها والتفكير فيها”.

وأضاف: “ليفربول فعلوا ما أرادوا، وهو التسجيل مبكرًا، وكانوا مؤمنين بأنفسهم من اللحظة الأولى وحتى النهاية”.

وتابع: “نحن نفس اللاعبين، والمدرب لعب بنفس تشكيلة الذهاب، وحاول أن يفعل الشيء نفسه، وعلينا أن نعتذر عن أدائنا والأشياء التي شاهدها الجماهير اليوم”.

وعن الهدف الرابع، أجاب: “في هذا الهدف بدا وكأننا لاعبين صغار، فكان علينا أن نكون مستعدين لسيل الانتقادات الذي سيوجه إلينا من الآن”.

واختتم: “نشعر بحزن شديد، والألم، فنحن لاعبين محترفين”.