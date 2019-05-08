الارصاد الجوية: طقس غائم جزئيا إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة رعدية

توقع رئيس قسم التنبؤات الملاحية في ادارة الارصاد الجوية ضرار العلي ان يكون طقس اليوم الاربعاء وغدا الخميس غائما جزئيا إلى غائم وحار خاصة في فترة الظهر ومعتدلا خلال الليل مشيرا الى ان الفرصة مهيأه لأمطار متفرقة تكون رعدية.

وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الرياح ستكون متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا وتتراوح سرعتها ما بين 10 الى 45 كيلومترا في الساعة وتكون مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة.

واوضح أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر من خفيف الى معتدل الموج يعلو احيانا من 2 الى 6 أقدام مضيفا أن هذه الفترة تعد انتقالية ما بين فصل الشتاء والصيف وتكثر فيها التقلبات الجوية السريعة التي تسمى محليا بموسم السرايات.

ودعا المواطنين والمقيمين الى متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق ادارة الارصاد الجوية للهواتف الذكية وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي kuwaitmet والموقع الخاص بادارة الارصاد الجوية met.gov.kw .