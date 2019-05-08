حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 09 مايو 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 09 مايو 2019

حالة الطقس

نهارًا:

حار و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

معتدل و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 39°°

الحرارة الصغرى: 25°°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.