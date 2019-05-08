حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 09 مايو 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس 09 مايو 2019
حالة الطقس
نهارًا:
حار و غائم جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 – 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
معتدل و غائم والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 45 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 39°°
الحرارة الصغرى: 25°°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
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