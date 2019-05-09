شركة عربية تهرّب كميات كبيرة من الذهب السوداني

تمكنت قوات الدعم السريع السودانية من ضبط طائرة تابعة لشركة عربية وهي بصدد تهريب كميات كبيرة من الذهب في ولاية نهر النيل.

ولم تكشف السلطات السودانية تبعية الشركة لأنها أكدت أنها فتحت تحقيقا في الواقعة، ومن المتوقع أن تهبط الطائرة المضبوطة في مطار الخرطوم الدولي في غضون ساعات.

وأتى ضبط الطائرة في إطار الدور الذي تقوم به قوات الدعم السريع لـ”حماية الاقتصاد الوطني، وحفظ مكتسبات البلاد وثرواتها” بحسب بيان للقوات المسلحة السودانية.

ولم يرد في البيان تحديد بلد الشركة المتهمة بتهريب الذهب كما لم تذكر الكمية المصادرة من ضبط الطائرة.