أرسنال وتشيلسي يلتقيان في نهائي إنجليزي للدوري الأوروبي

فاز تشيلسي على أينتراخت فرانكفورت بركلات الترجيح الخميس ليتأهل إلى نهائي إنجليزي خالص للدوري الأوروبي لكرة القدم ضد منافسه المحلي أرسنال في باكو يوم 29 مايو.

وتغلب أرسنال على بلنسية الإسباني 7-3 في النتيجة الإجمالية، بينما انتهت المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي بالتعادل 2-2 في مجموع المباراتين بعد وقت إضافي.

وفاز تشيلسي 4-3 بركلات الترجيح ليتفوق على منافسه الألماني.

وبهذه النتيجة سيكون نهائي كل من البطولتين الأوروبيتين للأندية إنجليزيا خالصا بعد أن ضرب توتنهام هوتسبير موعدا في أول يونيو مع ليفربول في دوري الأبطال.

وقاد المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ فريقه أرسنال الإنجليزي إلى المباراة النهائية للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بفوزه خارج ملعبه على فالنسيا الإسباني 4-2 بتسجيله ثلاثية في إياب نصف النهائي الخميس على ملعب مستايا.

وكان أرسنال تقدم ذهابا على ملعبه 3-1 الأسبوع الماضي.

وجاءت أهداف أوباميانغ في الدقائق 17 و69 و88 وأضاف الفرنسي ألكسندر لاكازيت الآخر (50)، في حين سجل الفرنسي الآخر كيفن غاميرو هدفي فالنسيا في الدقيقتين 11 و58.

وبات أرسنال ثالث فريق إنجليزي يبلغ نهائيا قاريا بعد نجاح ليفربول و توتنهام في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا .