برشلونة يخطط لاستكمال مثلث القوة الهولندية الجديد

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن نادي برشلونة يخطط لإعادة بريقه المفقود على المستوى الأوروبي عن طريق ضربة ثلاثية.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة يريد استغلال الطفرة الحالية التي يعيشها فريق أياكس على المستوى الأوروبي بأفضل شكل ممكن.

وأشارت إلى أن البارسا حصل بالفعل على توقيع فرينكي دي يونج، لاعب وسط أياكس، وبات قريبًا للغاية من حسم صفقة زميله ماتياس دي ليخت، مدافع وقائد الفريق الهولندي.

وأوضحت أن الصفقة الثالثة التي يراقبها برشلونة من صفوف أياكس هي دوني فان دي بيك، لاعب الوسط المهاجم، ولكن الأخير متابع أيضًا من قبل ريال مدريد وتوتنهام وبوروسيا دورتموند.

وإذا نجح برشلونة في ضربته الثلاثية، فإنه سيعيد نفس السيناريو الذي نفذه في عام 1988، عندما ضم 3 لاعبين من صفوف ريال سوسيداد فقط.

يذكر أن برشلونة فشل في حصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمرة الرابعة على التوالي، بعد أن ودع البطولة من نصف النهائي أمام ليفربول.

في حين قدّم أياكس مستويات رائعة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وأقصى ريال مدريد ويوفنتوس، لكنه خرج من نصف النهائي أمام توتنهام.