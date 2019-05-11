وفيات السبت 11 مايو 2019

جاسم محمد حسن الصايغ، «75 عاماً»، شيع، للرجال: الرميثية، حسينية عقيلة الطالبين، شارع المسجد الأقصى، للنساء: المنصورية، حسينية الزهراء، ق1، ش11، م10، ت: 99330933.

طيبة خالد عبدالرحمن المزيد، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: المنصورية، ق1، ش14، م3، للنساء: الروضة، ق5، ش57، م15، ت: 97990573.

فاطمة حسين عبدالسيد الشطي، زوجة أحمد محمد صالح العوضي، «79 عاماً»، شيعت، للرجال: النزهة، ق1، ش18، م3، للنساء: الزهراء، ق5، ش520، م22، ت: 99620780.

نواف حصويل زيد العازمي، «39 عاماً»، شيع، للرجال: فهد الأحمد، ق3، ش326، م24، للنساء: جابر العلي، ق5، ش49، م6، ت: 99665524 – 65888772.

شيخة حمد حسين المراغي، «79 عاماً»، شيعت، للرجال: العدان، ق6، ش8، م10، للنساء: الشهداء، ق3، ش309، م4، ت: 99762141 – 96687786.

فاطمة حماد محمود، ارملة جاسم محمد علي الخباز، «69 عاماً»، شيعت، للرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، للنساء: صباح السالم، ق9، ش4، جادة3، م60، ت: 50823365 – 62220021.

شريفة يوسف أسطى أحمد بهبهاني، أرملة عبدالرحمن عبدالوهاب معرفي، «86 عاماً»، شيعت، الحسينية الجديدة، الشرق، «للرجال فقط»، ت: 66494582 – 99584099.