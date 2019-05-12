“التجارة” الكويتية: تلقينا 5112 طلب إيداع علامة تجارية في أبريل الماضي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية تلقي إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع لديها 5112 طلب إيداع علامة تجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال شهر أبريل الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إنها أنجزت 916 معاملة طلب تسجيل علامة تجارية و572 معاملة نشر علامة تجارية و4192 معاملة لتسجيل علامة تجارية وإصدار شهادات لها.

وأضافت أنها أنجزت 478 معاملة تجديد العلامات التجارية و472 طلب تأشير بتغيير عنوان واسم مالك العلامة ونقل ملكيتها وشطب تسجيلها وتغيير اسم وكيل التسجيل فضلا عن قيد ثلاثة وكلاء للعلامات التجارية.

وأشارت إلى انجاز 468 معاملة نشر التجديد العلامات التجارية إضافة إلى تلقيها 13 طلب معارضة على تسجيل علامة تجارية وتسجيل 21 تظلما مبينة أنها حصلت رسوما على جميع المعاملات السابقة بواقع 2ر1 مليون دينار كويتي (نحو أربعة ملايين دولار أمريكي).