وفيات الأحد 12 مايو 2019

محمد عبد الله مطلق السويلم، «58 عاماً»، شيع، للرجال: الشعب، ق6، ش67، م10، للنساء: عبد الله المبارك، ق1، ش104، م63، ت: 99123886 – 97111800.

محمد إبراهيم محمد الفصام، «68 عاماً»، شيع، للرجال: الشعب، ق3، ش35، م4، للنساء: السلام، ق1، ش112، م529، ت: 99620250 – 94999221.

عبد الله عابد عبد الله عبدو، «55 عاماً»، شيع، للرجال: صباح الأحمد، ق4، ش427، م347، للنساء: الصباحية، ق3، ش7، م813، ت: 96637342 – 50887819.

عبد الله محمد إبراهيم بهبود، «69 عاماً»، شيع، للرجال: مبارك الكبير، ق1، ش7، م28، للنساء: العدان، ق2، ش29، م12، ت: 55537270.