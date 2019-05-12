العصلب: “العفو الشامل” ضرورة لطي صفحة الخلافات والتوتر ولم شمل الأسرة الكويتية

أكد أمين عام الإتحاد الوطني للموظفين نايف العصلب أن العفو الشامل عن أصحاب قضايا الرأي أصبح اليوم حاجة ضرورية وملحة لطي صفحة الخلافات والتوتر ولم شمل الأسرة الكويتية خاصة أننا في شهر رمضان المبارك شهر الخير والفضيلة .

وقال العصلب في تصريح صحفي إن العفو الشامل هو الحل الوحيد الذي ينهي التوتر الداخلي ويزيل جليد الخلافات التي علت وتيرتها خلاف المراحل السابقة خاصة أن منطقتنا تمر بمنعطف خطير بدأت تتزايد حدته في الآونة الأخيرة بعد التصعيد العسكري في المنطقة بين أطراف عدة .

وأشار العصلب إلى أن الأوضاع المتصاعدة في المنطقة تحتاج إلى توحيد الصفوف وإزالة كل أسباب الخلافات لتوثيق أواصر الوحدة الوطنية والتعاون والتعاضد لحماية الأمن الداخلي ورص الصفوف خلف قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وذلك استناداً على المادة ( 75 ) التي وضعت لتعالج مثل هذة المسائل بعد صدور الاحكام القضائية.

وطالب العصلب جميع القوى النقابية والعمالية والناشطين في المجتمع توحيد المطالبة الجماعية وتحمل مسؤولياتهم أمام أبناء وطنهم لتحقيق العفو الشامل عن كل أصحاب قضايا الرأي ومنها قضية دخول المجلس .

وقال العصلب ان كل أبناء الشعب الكويتي يتأملون اليوم من قائد الإنسانية حضرة صاحب السمو إصدار العفو الشامل في هذا الشهر الفضيل لكي ينهي معاناة أبناء الكويت الشرفاء الذين أصبح اليوم منهم من هو خلف القضبان ومن هو لاجئ أو مهاجر إلى الدول الأخرى لا لذنب اقترفوه بل لأنهم دافعوا عن الكويت بالرأي الحر المدافع عن مقدرات الكويت ومكتسباتها وحمايتها في نواياهم الوطنية المخلصة التي كانت ترفع امانيها الى الله عزوجل لكي يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر .