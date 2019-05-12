صحيفة أميركية تتحدث عن مشروع بحث لأكاديمي كويتي حول “اكتشاف الحوادث المالية قبل حدوثها”

غطت صحيفة “شيكاغو تريبيون” أحد أعرق الصحف عالميا خبر بحث الدكتور عبدالله عبيد الشلاحي الذي سينقل اسواق الأسهم العالمية نقلة نوعية نحو أمان وتحوط أكثر في الأزمات الاقتصادية.

المشروع البحثي عبارة عن إستحداث معادلات فيزيائية لاكتشاف الحوادث المالية قبل حدوثها.

في هذا البحث ، قدم الشلاحي نموذج برنامج شامل لسوق الأسهم استنادًا إلى فيزياء دينامكية الموائع ، وقام بتطوير أجهزة استشعار عامة ، قادره على تنبيه المسؤولين في الأسواق عن أي نشاط غير طبيعي.

المشروع يعتبر طفرة علمية في تحوط اسواق المال من الازمات والكوارث الاقتصادية.

الشلاحي قدم بحث الدكتوراه في الهندسة الصناعية، تخصص هندسة تمويل، من جامعة “ميشغن ان اربر” المصنفة ثانيا عالميا في هذا التخصص ، ويعتبر الشلاحي أول كويتي يستكمل رسالة الدكتوراه بهذا التخصص في جامعة “ميشغن ان اربر”.