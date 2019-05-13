دي ليخت يعترف بمفاوضات برشلونة

تحدث الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام، اليوم الأحد، عن مستقبله في الموسم الجديد، بعدما اقترب من التتويج بلقب الدوري مع فريقه.

فقد سُئل دي ليخت عن إمكانية انتقاله لبرشلونة، خلال تصريحات لقناة “فوكس سبورت”، فأجاب: “لا أعرف حتى الآن.. هناك محادثات، لكن لا يوجد أي اتفاق حتى الآن”.

وعن بقية الأندية التي تفاوضه، قال: “تكتب الصحف الكثير.. اختر واحدًا بنفسك”.

وارتبط اسم دي ليخت بالعديد من الأندية الكبيرة في أوروبا مؤخرًا، مثل برشلونة ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

لكن الأقرب للحصول على خدماته هو الفريق الكتالوني، الذي سبق أن ضم زميله فرينكي دي يونج، الذي سينتقل إلى البارسا اعتبارًا من الموسم المقبل.

وساهم دي ليخت بقوة، في تأهل أياكس لنصف نهائي دوري الأبطال، هذا الموسم، بعدما سجل في شباك يوفنتوس، قبل الخروج أمام توتنهام الإنجليزي.