إخلاء برج ايفل إثر تسلق شخص واجهته

قالت تقارير إخبارية محلية إن برج ايفل جرى اخلاؤه من مئات السياح الزائرين اليوم الاثنين إثر رصد وجود متسلق على واجهته.

وأوضحت شبكة (فرانس انفو) الاعلامية الفرنسية ان السلطات المحلية اعتبرت أن المتسلق قد مثل خطرا أمنيا سواء لنفسه أو للزائرين وبالتالي قررت اخلاء ثلاثة طوابق من البرج من زائريه.

وأضافت انه جرى اخلاء المنطقة الواقعة أسفل البرج أيضا تجنبا لوقوع أي إصابات بين المارة كما طلب من الزائرين الغاء زياراتهم اليوم.

يذكر أن برج ايفل احتفل قبل أيام بذكرى مرور 130 عاما على افتتاحه للجمهور ويزوره حاليا ما يزيد على ستة ملايين شخص سنويا.