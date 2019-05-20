وفيات الاثنين 20 مايو 2019

محمد حسن علي القطان، «86 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية آل ياسين «الحداد»، المنصورية، للنساء: حسينية أبا ذر الغفاري، الشعب، ق5، ش5، م2، بجانب مسجد عمار بن ياسر، ت: 66692900 – 66333389.

محمد عبدالله محمد العجيري، «72 عاماً»، شيع، للرجال: قرطبة، ق3، الشارع الثاني، م46، للنساء: السرة، ق4، ش1، م82.

محمد منصور سالم الأذينة، «61 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، ق12، ش6، م33، للنساء: القرين، ق3، ش34، م9، ت: 65111126 – 97885801.

عبدالعزيز راشد عبدالله الوهيب، «75 عاماً»، شيع، للرجال: الخالدية، ق4، ش49، م7، ديوان الوهيب، للنساء: كيفان، ق1، ش16، م43، ت: 99806988 – 24818021.

ليلى عبدالله عباس حسين، أرملة علي قمبر قمبر، «59 عاماً»، شيعت، للرجال: الرميثية، مسجد مقامس، للنساء: بنيد القار، حسينية سيد علي الموسوي، ت: 66565242 – 62222797.

عايض عوض ضاوي الديحاني، «79 عاماً»، التشييع بعد صلاة تراويح الثلاثاء، للرجال: العزاء بالمقبرة فقط، «مقبرة الصليبخات»، ت: 99888177 – 99891899.