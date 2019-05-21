وفيات الثلاثاء 21 مايو 2019

شيخة راشد الردهان، «79 عاماً»، شيعت، للرجال: الفنطاس، ق2، ش13، م15، بجانب مسجد الحمدان، «ديوان الردهان»، للنساء: القصور، ق7، ش34، م17، ت: 99777078 – 99660646.

نجاة سالم فرحان، «70 عاماً»، شيعت، للرجال: صالة دسمان، الروضة، للنساء: فهد الأحمد، ق1، ش121، م3، ت: 99667626 – 96055541 – 90065691.

عثمان عبدالله علي الرميح، «26 عاماً»، التشييع بعد صلاة العشاء اليوم، اليرموك، ق3، ش عبدالعزيز بن باز، م20، ت: 99993060.

ناصر عبدالوهاب سعد الوادي، «53 عاماً»، شيع، للرجال: عبدالله المبارك، ق8، ش833، م5، للنساء: الرابية، ق3، ش27، م17، ت: 97588551 – 98965458.

منشي سالم فهاد العازمي، «77 عاماً»، شيع، للرجال: صباح السالم، ق13، ش الأول، جادة 5، م19، للنساء: علي صباح السالم، ق2، ش10، م21، ت: 50885055.

خالد ثامر هدود علي، «56 عاماً»، شيع، للرجال: القيروان، ق2، ش203، م21، للنساء: مبارك الكبير، ق2، ش29، م22، ت: 92222192 – 98070307 – 55560729.

يثرب إبراهيم ناصر الفوزان، زوجة يعقوب ناصر العبد الجليل، «53 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، للرجال: ديوان العبد الجليل، الروضة، ق5، ش60، قسيمة 225، مقابل موقف حديقة جمال عبدالناصر، للنساء: ضاحية عبدالله السالم، ق2، ش28، م13، ت: 99780097.

أحمد صالح جمعة راشد، «52 عاماً»، شيع، للرجال: القرين، ق4، ش5، م28، للنساء: صباح السالم، ق4، ش6، م53، ت: 99819055.