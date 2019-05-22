وفيات الأربعاء 22 مايو 2019

فاطمة عبدالستار سالم مبارك، زوجة غازي فيصل الفرحان، «46 عاماً»، شيعت، للرجال: جابر الأحمد، ق1، ش110، م17، للنساء: الفردوس، ق6، ش1، ج9، م20، ت: 99533079 – 99125625.

عائشة عبدالعزيز محمد الخليفي، زوجة ذياب صالح الذياب، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: الشامية، ق4، م5، شارع عبدالله زكريا الأنصاري، للنساء: الفيحاء، ق2، ش27، م14، ت: 97979055.

عبدالله احمد حمزة محمد حيدر، «31 عاماً»، شيع، للرجال: الجابرية، حسينية البلوش، للنساء: الجابرية، ق9، ش16، م15، ت: 99993321.

رقية عباس حسين شموه، أرملة محمد عبدالجادر المقهوي، «67 عاماً»، شيعت، للرجال: المسايل، مسجد حسن الزلزلة، ق5، ش350، للنساء: الرميثية، ق2، حسينية الزهراء، ت: 99012909.

عدنان مصطفى حسين شولي، «38 عاماً»، شيع، للرجال: بيان، مسجد الامام الحسن، للنساء: الرميثية، ق9، ش اسامة بن زيد، جادة 93، م38، ت: 66119050 – 99776554.

منى حسين علي الدشتي، «55 عاماً»، شيعت، للرجال: ميدان حولي، الحسينية الاشكنانية، «بعد الافطار»، للنساء: بيان، ق11، ش1، م19، جادة 9، ت: 99448518 – 99108014.

وحش راشد الحويلي، أرملة مشل محمد ضاحي المطيري، «92 عاماً»، شيعت، للرجال: صباح الناصر، ق6، ش47، م70، للنساء: صباح الناصر، ق6، ش46، م59، ت: 99540888.

فهد محمد فالح علي الهاجري، «44 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان آل عايد، القصور، ق7، امتداد جسر صبحان، أسواق القرين، للنساء: القصور، ق7، ش36، م21، «منزل النائب السابق ماضي العايد الهاجري»، ت: 50200006 – 50866186.

عبدالله عبدالعزيز عبدالله البحر، «56 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان البحر، ضاحية عبدالله السالم، مقابل شارع الرياض، للنساء: السالمية، ق11، شارع خالد زيد الخالد، م24، ت: 22524573 – 25638339.