“الشؤون”: لجنة لتقنين وتنظيم سداد الدية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها بصدد تشكيل لجنة لإعادة النظر بشأن الإجراءات والضوابط المتعلقة بجمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وقالت وكيلة الوزارة بالإنابة هناء الهاجري في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن تشكيل اللجنة يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء بتكليف وزير الشؤون الاجتماعية لدراسة الإجراءات والضوابط اللازمة لتقنين عمليات جمع التبرعات والوقوف على جميع العقبات العملية التي نتجت عند الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع المال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.

وأضافت الهاجري أن الوزارة كانت قد تقدمت إلى مجلس الوزراء ببعض المقترحات بهدف ضبط وتنظيم جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات بعدما شاب بعض حالات جمع التبرعات من سلبيات ومظاهر خلل لضمان سيرها في إطار أهدافها المشروعة وتجنب انحرافها إلى سوء الاستخدام.

ولفتت إلى أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية ووحدة التحريات المالية وبنك الكويت المركزي والبلدية لدراسة الإجراءات والضوابط اللازمة لتقنين هذه الأعمال والوقوف على جميع العقبات العملية التي نتجت عند الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع المال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها.

وبينت الهاجري أن اللجنة ستضع توصيات تهدف الى تقنين جمع التبرعات لهذا المشروع باعتباره عملا من أعمال البر بما يتفق مع أحكام القانون وقرارات مجلس الوزراء والقرارات ذات الاختصاص.

وأشارت في هذا الصدد إلى توقف الوزارة عن استقبال طلبات تنظيم حملات سداد الدية إلى حين انتهاء اللجنة من وضع الضوابط تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته يوم الاثنين الماضي تشكيل اللجنة آنفة الذكر واستعرض المجلس المقترحات العملية التي تقدمت بها وزارة الشؤون بهدف ضبط وتنظيم جمع التبرعات لسداد الدية والتعويضات بعدما شاب بعض حالات جمع التبرعات من سلبيات ومظاهر خلل وعلى الأخص فيما يتصل في الجمع النقدي بالمخالفة للقرارات والإجراءات المنظمة لعملية جمع التبرعات.