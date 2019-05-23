وزارة التربية: 34068 طالبا وطالبة تقدموا لاختباري الكيمياء والتاريخ

قالت وزارة التربية ان عدد المتقدمين لاختباري مادتي الكيمياء وتاريخ العالم الحديث والمعاصر للصف الثاني عشر بلغ 34068 طالبا وطالبة مؤكدة ان الطلبة قدموا الاختبارات بكل سهولة ويسر.

وقال الموجه الفني لمادة الكيمياء بمنطقة العاصمة التعليمية عضو لجنة تقدير الدرجات في كنترول القسم العلمي عيسى القلاف في تصريح صحفي اليوم الخميس انه تم البدء بتصحيح ورقة اختبار الكيمياء للصف الثاني عشر علمي لطلاب الفترة الصباحية والمنازل والمسائي.

وأوضح ان عدد الطلبة المتقدمين للاختبار بلغ 20068 طالبا وطالبة مبينا ان لجان التصحيح بدأت بتصحيح أوراق الاختبار وفق الوقت المحدد بتعاون مميز بين أعضاء الكنترول اذ من المتوقع الانتهاء من التصحيح في الوقت المحدد من كنترول الثانوية العامة.

وأضاف أن عدد المعلمين المشرفين على تصحيح الاختبارات هو 309 معلمين اذ لم يكن هناك أي ملاحظات أو استفسارات من الطلبة بعد الانتهاء من أداء الاختبار مشيرا إلى تنوع الاختبار بين الأسئلة المقالية والموضوعية.

وقال القلاف ان أغلب الأسئلة كانت في متناول الطالب المتوسط متمنيا التوفيق والسداد للجميع في عملية سير الاختبارات النهائية.

من جانبه قال رئيس لجنة كنترول اختبار مادة تاريخ العالم الحديث والمعاصر الموجه الأول لمادة الاجتماعيات بمنطقة حولي التعليمية عادل الشراح في تصريح مماثل ان عدد المتقدمين لاختبار مادة تاريخ العالم الحديث والمعاصر بلغ 14 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على 17 لجنة بنين و18 لجنة بنات.

وأكد الشراح ان الاختبار يقيس جميع الفروق الفردية بين الطلبة إضافة إلى مطابقته لجدول المواصفات.

وقال ان 220 معلما ومعلمة شاركوا في عملية التصحيح التي تسير على أكمل وجه.