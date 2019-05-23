برشلونة يعلن رسميا ضم الهولندي ريس لغاية 2022

أعلن نادي (برشلونة) الاسباني لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع اللاعب الهولندي لودوفيت ريس لغاية 2022 قابلة للتمديد موسمين إضافيين.

وقال النادي في بيان على موقعه الالكتروني انه ابرم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع موهبة هولندية شابة لدعم منتصف ميدان الفريق مشيرا إلى ان الشرط الجزائي في عقده يبلغ 100 مليون يورو (111 مليون دولار).

وأضاف البيان ان صفقة ضم الهولندي كلفت خزائن النادي 2ر3 مليون يورو (5ر3 مليون دولار). ويبلغ ريس من العمر 18 عاما وقد شارك في 50 مباراة مع الفريق الأول في نادي (غرونينغن) الهولندي علما ان ظهوره الرسمي الأول جاء في سبتمبر 2017 وهو بعمر 17 عاما في مباراة ضد نادي (هيركوليس) الاسباني علما ان مدرب (برشلونة) ارنستو فالفيردي سيحسم موقفه من المشاركة مع الفريق الأول أو اللعب في صفوف فريق الشباب.