“الخدمات” تعلن صرف مستحقات الشركة المتعاقد معها بشأن الطرود البريدية

أعلنت وزارة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية (المواصلات سابقا) انها صرفت الدفعات المالية المستحقة للشركة المتعاقد معها بشأن الطرود البريدية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إن “الشركة تعهدت بإعادة كل العمالة في مراكز البريد والعمل على زيادة العمل لإنهاء التكدس الحالي في أسرع وقت ممكن”.

وأضافت أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لتمديد التعاقد مع الشركة لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي بنهاية نوفمبر القادم.

وأشارت إلى أنها حصلت أيضا على الموافقات الرسمية لطرح ثلاث مناقصات بقيمة إجمالية تبلغ اكثر من ثلاثة ملايين دينار (نحو 8ر9 مليون دولار أمريكي) لمدة ثلاث سنوات وستطرح بعد غد الاثنين وتتعلق بأعمال البريد في محافظات الكويت الست.

وأوضحت ان كل مناقصة تشمل محافظتين ويقتصر فوز أي من الشركات المتنافسة على مناقصة واحدة فقط وتمنع الشركة الفائزة في إحدى هذه المناقصات من الفوز بأخرى.

وأكدت ان المناقصات الثلاث أحيلت إلى لجنة المناقصات للانتهاء من إجراءات الطرح والترسية موضحة ان الهدف من تقسيمها إلى ثلاث يأتي لتلافي ما حدث في الفترة الماضية مع الشركة الوحيدة المتعاقد معها حاليا.