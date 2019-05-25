وفيات السبت 25 مايو 2019

فيضة حميدي مسفر القحطاني، أرملة الشيخ داود سلمان الحمود السلمان الصباح، «94 عاماً»، شيعت، للرجال: قرطبة، ق2، ش4، جادة7، م9، للنساء: الروضة، ق4، ش46 م5، «بجانب المسجد»، ت: 66844472 – 66441115 – 94009031 – 50850009.

حميدة عبدالعزيز أحمد، أرملة ناصر جمعان الدعسان الصانع، «75 عاماً»، شيعت، العزاء في المقبرة فقط، «مقبرة الصليبخات»، ت: 97755322 – 99869677.

ناصر ناصر محمد البخيت، «70 عاماً»، شيع، للرجال: الصباحية، ق1، ش8، م702، للنساء: المسايل، ق5، ش516، م547، ت: 99876393 – 99661201 – 99894988.

درويش محمد درويش الخالدي، «47 عاماً»، شيع، العمرية، ق5، م35، ديوان العفراوي، شارع الأردن، مقابل الفروانية، ت: 98866606 – 66566646.

قبيل مبارك قبيل الرشيدي، «82 عاماً»، شيع، للرجال: اشبيلية، ق3، ش321، م14، للنساء: الفردوس، ق8، ش1، ج7، م18، ت: 55078777 – 97355622.

منى عبداللطيف عبداللطيف الأيوب، «58 عاماً»، شيعت، للرجال: الشويخ السكنية، ديوان القناعات، للنساء: اليرموك، ق4، ش2، ج2، م3، ت: 60383666.

فخرية عبدالوهاب حسن بو خلف، زوجة ناصر طاهر العبد الله، «65 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية المهنا، الرميثية، ق3، شارع أحمد بن حنبل، للنساء: القصور، ق2، ش4، م2، ت: 66633657.

عبدالله محمد طينان العجمي، «27 عاماً»، شيع، العزاء في مقبرة صبحان فقط، ت: 97125957.

عبدالله محمد غريب الفيلكاوي، «29 عاماً»، شيع، للرجال: الرميثية، ق4، ش45، م13، للنساء: مبارك الكبير، ق1، ش11، م5، ت: 66619313 – 99042654.