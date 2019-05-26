وصول طائرة عسكرية كويتية للأردن محملة بمساعدات للاجئين السوريين

وصلت طائرة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الكويتية إلى الأردن اليوم الأحد محملة بنحو 13 طنا من المساعدات الإغاثية العاجلة المقدمة من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية للاجئين السوريين.

وقال سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الدعم الكويتي يأتي بناء على توجيهات “قائد العمل الإنساني” سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتخفيف المعاناة الإنسانية عن اللاجئين السوريين وتوفير أهم احتياجاتهم المعيشية.

وأضاف الديحاني أن وصول شحنة المساعدات عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الكويتي بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح يؤكد حرص الجهات الكويتية على التعاون لضمان استمرار مد جسور الإغاثة الإنسانية.

وأكد بهذا الصدد حرص السفارة الكويتية على التنسيق مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية لتوزيع المساعدات على المستفيدين من اللاجئين والمحتاجين في الأردن.

وأثنى على جهود (الهيئة الإسلامية العالمية) والمتبرعين من أهل الكويت على دعمهم الإنساني المتواصل للاجئين السوريين معربا عن مشاعر التضامن والتآزر مع الأشقاء اللاجئين واستمرار العمل الخيري المقدم عبر المؤسسات الرسمية والشعبية الكويتية لهم في الأردن.

من جانبه قال مساعد مشرف عام مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية في الأردن زياد أبو طالب ل(كونا) إن شحنة الإغاثة العاجلة للاجئين السوريين في الأردن هي السادسة التي تنقلها طائرات سلاح الجو الكويتي وتتضمن مواد غذائية كالتمور ومستلزمات أسرية كالملابس والبطانيات والأحذية.

وأضاف أن الهيئة ستتواصل كذلك مع بعض مراكز وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية ليستفيد عددا من الأسر الأردنية المتعففة من هذه المساعدات التي تتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان “شهر الخير والبذل والعطاء”.

وأعرب عن الشكر والتقدير للكويت قيادة وحكومة وشعبا على “النخوة الإنسانية ومشاعر الأخوة” على ما قدموه وما يقدمونه من مساعدات للاجئين والمحتاجين مثمنا الجهود المبذولة من الهيئة الخيرية في الكويت ومساعي المحسنين والمتبرعين الكويتيين.