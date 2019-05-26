وفيات الأحد 26 مايو 2019

عيسى محمود عيسى إسماعيل، «58 عاماً»، شيع، للرجال: المسايل، مسجد سيد حسن الزلزلة، ق5، ش530، للنساء: صباح السالم، ق5، ش1، جادة 15، م19، ت: 90949644 – 66111614 – 99696630 – 99931696.

فاضل حمزة عباس جراغ، «66 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، حسينية أبو الفضل العباس، ديوان الصفار، للنساء: العدان، ق1، ش47، م3، ت: 99712175 – 99059028.

جمعة سالم عنبر عبدالله، «77 عاماً»، شيع، للرجال: في المقبرة فقط، للنساء: العيون، ق2، ش7، م149، ت: 97955131 – 65959789.

لطيفة إبراهيم عبداللطيف القلاف، أرملة عبداللطيف أحمد القلاف، «77 عاماً»، شيعت، للرجال: مسجد البحارنة، الدعية، للنساء: حسينية بوشهري، الشعب، ت: 60063205.