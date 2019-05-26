وزارة الداخلية تبدأ استقبال طلبات الالتحاق بدورة ضباط الاختصاص

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاحد ان قطاع شؤون التعليم والتدريب بالوزارة بدأ باستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية (كلية الشرطة) بدورة الطلبة ضباط اختصاص دفعة 30 من حملة الشهادة الجامعية.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحفي أن ذلك يأتي بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الجراح الصباح وتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام.

واوضحت الادارة ان التسجيل يتم من خلال موقع الوزارة الإلكتروني (www.moi.gov.kw) اعتبارا من اليوم وحتى يوم الخميس الموافق في السادس من يونيو المقبل.