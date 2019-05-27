هيئة كبار العلماء في السعودية توضح أبعاد انعقاد القمم الثلاث في مكة

رأت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، أن انعقاد القمم الثلاث، التي دعا إليها الملك سلمان بجوار بيت الله الحرام، يكسبها أهمية بالغة.
وقال بيان للأمانة العامة للهيئة، إن “انطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية بجوار بيت الله الحرام في العشر الأواخر المباركة من رمضان وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.. يكسب هذه القمم أهمية بالغة، التي يتطلع إليها جميع المسلمين والعرب والخليجيين لوحدة الصف وجمع الكلمة ووقاية الأمة من الشرور والفتن”.
ورأى البيان كذلك، أن انعقاد هذه القمم “بجوار بيت الله الحرام في هذا الموسم العظيم المبارك يؤكد الدور الريادي التاريخي للمملكة العربية السعودية التي هي بلاد الحرمين الشريفين ومقدسات المسلمين، وهي لا تتوانى في خدمة قضايا العرب والمسلمين وجمع كلمتهم بما تمثله المملكة من عمق استراتيجي وبعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين”.
المصدر: واس
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