“القوى العاملة”: حظر تشغيل العمالة بالأماكن المكشوفة ظهرا من 1 يونيو

أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى البدء بقرار حظر تشغيل العمالة بالأماكن المكشوفة من الساعة ال11 ظهرا حتى الرابعة عصرا في الفترة الممتدة من الأول من يونيو حتى نهاية أغسطس.

وقال الموسى في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان هذا القرار يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والتزاما بالاتفاقيات الدولية.

وأوضح ان القرار يخص أماكن العمل المكشوفة التي يكون فيها العمل شاقا وتحت ظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل خلال هذه الفترة مشددا على أصحاب العمل بضرورة الالتزام بأحكام هذا القرار تفاديا لتعرضهم للمساءلة القانونية.