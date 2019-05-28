وزير المالية: سنتعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية

أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف اليوم الثلاثاء ان الوزارة ستتعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية مضيفا ان الحكومة والمجلس “فريق واحد من أجل مصلحة الكويت”.

وقال الحجرف في بيان صحفي “تم ابلاغنا قبل قليل من قبل رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري انه تم تقديم الأخوة النواب الأفاضل رياض العدساني وبدر الملا صحيفة الاستجواب الموجهة إلى وزير المالية”.

وأكد ان اداة الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب مضيفا بقوله “سنتعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية فلا يوجد ما نخشاه خصوصا اننا ننعم بالديمقراطية التي رسم ملامحها الدستور الذي أقسمنا على احترامه”.

وقال الحجرف “لعل الاستجواب المقدم يشكل فرصة مناسبة لكي نوضح للشعب الكويتي الكريم الجهود التي قمنا بها مع الأخوة والأخوات المسؤولين في الجهات التي يشرف عليها وزير المالية في معالجة كثير من الملفات التي تضمنتها صحيفة الاستجواب مؤكدين بأن المصلحة العامة والحفاظ على المال العام هو هدفنا الذي لم ولن نحيد عنه برا بقسمنا”.

وأضاف “نؤكد تعاوننا التام في جميع الملفات مع أعضاء مجلس الأمة وهذا أساس دستوري أقسمنا عليه خصوصا ان المادة 50 تنص على التعاون بين السلطات لاسيما أن المصلحة العامة تجمعنا فأيدينا ممدودة للتعاون بحكم مسؤوليتنا والجهات التي نشرف عليها بما يحقق الصالح العام”.

وكان النائبان الدكتور بدر الملا ورياض العدساني تقدما إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري في وقت سابق اليوم بطلب استجواب موجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بصفته مكون من خمسة محاور.