“المعادن النادرة”.. سلاح الصين بالحرب التجارية الأميركية

حذرت صحف صينية، الأربعاء، في تعليقات قوية اللهجة من أن الصين مستعدة لاستخدام المعادن الأرضية النادرة للرد على الولايات المتحدة في حربهما التجارية، في خطوة من شأنها تصعيد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأثارت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمصنع للمعادن النادرة، الأسبوع الماضي، تكهنات بأن الصين ستستخدم مركزها المهيمن باعتبارها مُصدرا للمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة كورقة ضغط في الحرب التجارية.

و المعادن النادرة مجموعة من 17 عنصرا كيماويا تُستخدم في كل شيء من الإلكترونيات الاستهلاكية ذات التكنولوجيا الفائقة إلى المعدات العسكرية. وأدى احتمال ارتفاع قيمتها نتيجة الحرب التجارية إلى ارتفاعات حادة لأسعار أسهم منتجيها بما في ذلك الشركة التي زارها شي.

وعلى الرغم من أن الصين لم تعلن صراحة حتى الآن أنها ستقيد مبيعات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، أشارت وسائل إعلام صينية إلى أن ذلك سيحدث.

وفي تعليق تحت عنوان “الولايات المتحدة، لا تستهيني بقدرة الصين على الرد”، أشارت صحيفة “الشعب” اليومية الرسمية إلى اعتماد الولايات المتحدة “الحرج” على المعادن النادرة الصينية.

وقالت “هل ستصبح المعادن الأرضية النادرة سلاحا مضادا ترد به الصين على الضغط الذي تفرضه الولايات المتحدة دون سبب على الإطلاق؟الإجابة ليست صعبة”.

وأضافت الصحيفة الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم “دون شك، يريد الجانب الأميركي استخدام المنتجات المصنعة من المعادن الأرضية النادرة التي تصدرها الصين في كبح التنمية الصينية. والشعب الصيني لن يقبل هذا أبدا”.

وتابعت “ننصح الجانب الأميركي بألا يستهين بقدرة الجانب الصيني على حماية مصالحه وحقوقه في التنمية. لا تقولوا إننا لم نحذركم”.

واستغلت الصين مبيعات المعادن النادرة في ممارسة الضغط خلال نزاعات دبلوماسية سابقة.

وساهمت الصين بنسبة 80 في المئة من واردات الولايات المتحدة من المعادن النادرة في الفترة بين 2014 و2017، واستثنت واشنطن تلك المعادن النادرة من الرسوم الجمركية التي فرضتها في الآونة الأخيرة بجانب بعض المعادن الصينية الأخرى المهمة.