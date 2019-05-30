وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في الاجتماع التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي

ترأس الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي مساء اليوم الأربعاء في مدينة جدة وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل) المقرر عقدها في 31 مايو 2019 بمكة المكرمة.

وسيتم خلال الاجتماع استعراض جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال تحضيرا للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي والذي يصادف هذا العام الذكرى الخمسون على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي.

هذا وقد ضم وفد دولة الكويت مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية الشقيقة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الهين وقنصل عام دولة الكويت في جدة ومندوبها الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الوزير المفوض وائل العنزي وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.