جموع غفيرة من المصلين أحيت ليلة الـ25 من #رمضان بمسجد بلال بن رباح

في محفل ايماني كبير أقام جموع غفيرة من المصلين صلاة التهجد في مسجد بلال بن رباح بضاحية الصديق الليلة الماضية 25 رمضان 1440 هجرية اذ امتلأت جنبات المسجد وقاعاته بالجموع الغفيرة من المتهجدين.

وأنشأت ادارة المسجد هذا العام ست قاعات جديدة تميزت بالسعة والرحابة والتشكيلات الفنية الزخرفية الجميلة بهدف استيعاب الأفواج الكبيرة من المصلين طوال الشهر الفضيل.

ويمتاز المسجد بمساحته الكبيرة وعمارته الإسلامية الفريدة وساحات واسعة لمواقف السيارات الى جانب تخصيص سيارات كهربائية لنقل المصلين فضلا عن تجهيزات الضيافة وغيرها من الخدمات التي تقدمها اللجنة المنظمة لجموع المصلين.