وفيات الخميس 30 مايو 2019

خزنة صكبان خليف، أرملة راشد فهد جدعان العازمي، «73 عاماً»، شيعت، الظهر، ق6، ش6، م6، ت: 66750909 – 99060609.

فاطمة محمد عبدالله الخرقاوي، أرملة شريدة مزيد المزيد، «90 عاماً»، شيعت، للرجال: الروضة، ق1، شارع عبدالرحمن الداخل، م37، ديوان المزيد، للنساء: العدان، ق6، ش19، م8، مقابل شارع الغوص، ت: 99990931.

عوض عواد عويمر العازمي، «83 عاماً»، شيع، أم الهيمان، ق6، ش9، م3، ت: 99614772 – 99737320.

معاذ حسين هلال عيدان سعود الخالدي، «14 عاماً»، شيع، «العزاء في المقبرة فقط»، ت: 55624242.

خيرية حسن حسين، أرملة عبدالرحمن أحمد الكرجي، «95 عاماً»، شيعت، بيان، ق9، ش1، ج3، م12، ت: 99616877 – 97408840.

حمود أحمد حمود المطاوعة، «50 عاماً»، شيع، للرجال: الفنطاس، ق2، ش17، م41، للنساء: عبدالله المبارك، ق2، ش203، م48، ت: 55983447 – 50239009.