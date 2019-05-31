اكثر من 260 الف فلسطيني صلوا الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الاقصى

قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن اكثر من 260 الف مصل أدوا اليوم الجمعة صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

وتوجه عشرات آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية الى مدينة القدس اليوم لصلاة الجمعة الأخيرة من رمضان وإحياء ليلة القدر.

وشهدت الحواجز العسكرية ازدحاما شديدا اليوم خاصة بعد أن اغلقتها قوات الاحتلال وعرقلت وصول الفلسطينيين الى القدس.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في خطبة الجمعة إن زحف الفلسطينيين الى المسجد الأقصى وتخطيهم للحواجز العسكرية الظالمة يمثل ردا عمليا وإيمانيا ورسالة واضحة موجهة للطامعين بالأقصى وتؤكد تمسككم بالمسجد الأقصى.

وأعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المصلين من الضفة الغربية الى القدس بزعم تنفيذ عملية طعن أدت الى استشهاد منفذها وإصابة اثنين من المستوطنين أحدهما جراحه خطيرة.

واستشهد فتى وأصيب آخر بجروح شرق بيت لحم بعد أن أطلق جيش الاحتلال النار عليهما اثناء محاولتهما دخول القدس للصلاة في المسجد الأقصى.

وأعلنت سلطات الاحتلال عن “تسهيلات” للفلسطينيين منذ بداية شهر رمضان للسماح للفلسطينيين الذين بلغوا سن الأربعين عاما من الرجال بالوصول الى القدس واشترطت حصول الشبان دون الأربعين عاما على تصاريح لا تمنحها في كثير من الأحيان.