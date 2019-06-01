وفيات السبت 1 يونيو 2019

حمد ياقوت فرحان فرحان، «60 عاماً»، شيع، للرجال: السالمية، ديوان الرعيل الأول، بجانب دوار الشيوخ، للنساء: السالمية، ق4، ش2، ج4، م1، ت: 99733575.

عبدالله حسن عبدالله النجار، «89 عاماً»، شيع، قرطبة، ق3، ش4، م52، ت: 99557784.

جعفر عبدالجبار مكي المتروك، «80 عاماً»، شيع، للرجال: الدعية، مسجد البحارنة، للنساء: بيان، ق11، الشارع الأول، ج9، م25، «حسينية أم أحمد المتروك»، ت: 99811202.

صافية عثمان محمد الحضرم، أرملة عبدالله جاسم المضف، «88 عاماً»، شيعت، للرجال: القادسية، ق6، ش69، م1، ديوان عبدالله جاسم المضف، للنساء: القادسية، ق6، ش69، م1، ت: 99722553 – 22563960.