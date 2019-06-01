قائد ليفربول يحذر من خطورة توتنهام

أشاد جوردان هندرسون قائد ليفربول، بمنافسه توتنهام، قبل النهائي المرتقب بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال هندرسون في تصريحات نقلها موقع اليويفا: “أعتقد أن توتنهام خطير للغاية. إنه فريق جيد جدًا”.

وتابع هندرسون “لن تتمكن من الوصول إلى نهائي الأبطال إذا لم تكن كذلك”.

وأضاف قائد الريدز: “قدموا بطولة رائعة للغاية.. لديهم مدير فني جيد جدًا”.

ويلتقي ليفربول وتوتنهام، في نهائي الأبطال، مساء اليوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو بمدريد.

يُذكر أن ليفربول يخوض النهائي الثاني له على التوالي، بعد خوض نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد.