وزير التربية يعلن أسماء الناجحين في الثانوية العامة

أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور حامد العازمي النتائج النهائية للثانوية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019، مؤكدا أن نسب النجاح جاءت طبيعية مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك بحسب الإحصائيات التي استخلصت من النتائج الطلابية.

وأكد الاستاذ الدكتور حامد العازمي أن وزارة التربية حرصت على توفير كافة السبل والامكانات المتاحة لأداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2018 / 2019 في أجواء مناسبة ومريحة، موضحا أن امتحانات الصف الثاني عشر جاءت بالمستوى الطبيعي المطلوب لقياس التحصيل العلمي للطلبة، آخذة في الاعتبار الفروق الفردية بينهم، ومراعية عدم إلحاق الضرر بجودة التعليم.

وقال الاستاذ الدكتور حامد العازمي في كلمة له، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وإلى الشعب الكويتي أجمع، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، راجيا من الله أن يتقبل صالح الأعمال في شهر رمضان الفضيل.

وتابع الاستاذ الدكتور حامد العازمي: أتقدم بالتهنئة الخالصة لأولياء الأمور ولأبنائي الطلاب والطالبات، بمناسبة إنتهاء الاختبارات وإعلان النتائج، متمنيا من الله عز وجل أن يكون النجاح والتفوق حليفهم دائما، وأن يحصلوا على الدرجات التي تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم للمرحلة الأكاديمية الجديدة في حياتهم.

كما أكد الاستاذ الدكتور حامد العازمي استمرار وزارة التربية في تطبيق اللوائح المعنية بالاختبارات، وأبرزها محاربة الغش والنجاح الوهمي، والحفاظ على جودة التعليم، وكل هذا يصب بالنهاية في مصلحة الطالب ليحصل على مستوى علمي جيد يؤهله لاستكمال دراساته الجامعية دون تعثر.