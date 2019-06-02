مركز “عبدالله السالم” الثقافي: برنامج تعليمي تفاعلي خلال عطلة عيد الفطر

ينظم مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي الكويتي خلال عطلة عيد الفطر السعيد برنامجا تفاعليا يشمل مجموعة من الألعاب التعليمية المصممة خصيصا لتقديم تجربة فريدة من نوعها وورش عمل تعليمية وبعض العروض المتنوعة.

وذكر المركز في بيان صحفي أنه تم الاستعداد للبرنامج الذي يبدأ من أول أيام عيد الفطر وحتى السبت الموافق 8 يونيو الجاري بتصميم المنصات بطريقة خاصة ومبتكرة تهدف لتلبية احتياجات الزوار من عمر ثلاث سنوات وما فوق.

وأضاف أن هذه المنصات تهدف لتمكين الزوار من استخدام قدراتهم العقلية والبدنية لتعزيز اكتساب المعرفة الأساسية والحديثة والاستفادة من الابتكارات الرقمية المتطورة.

واوضح البيان ان هذه الأنشطة ستعقد على مدى خمسة أيام في عدد من متاحف المركز وهي متحف جسم الإنسان و(العلوم والتكنولوجيا) و(الأرض كوكبنا).

وأفاد بأنه في متحف العلوم والتكنولوجيا سيستمتع الزوار بتجربة مغامرة عبر برنامج (الواقع الافتراضي) الذي يجمع بين الحياة والتكنولوجيا في دائرة متكاملة تتضمن عرضا خاصا يتم تقديمه لأول مرة في الكويت والشرق الأوسط من خلال مقاطع فيديو للواقع الافتراضي مع صور ثلاثية الأبعاد موضحا ان مؤسس هذا العرض عرف بمساهمته في الواقع المعزز وفاز بالعديد من الجوائز الدولية.

ولفت إلى أن متحف العلوم والتكنولوجيا سيحتضن أنشطة تفاعلية للأطفال مثل (السبورة السوداء) التي يبلغ طولها 15 مترا إضافة إلى ورشة عمل بعنوان (التحكم في العقل) والعديد من الألعاب التعليمية الذكية مضيفا أنه يمكن للأطفال الاستمتاع بجلسة (سرد القصص) المذهلة لتطوير فهم واحترام وتقدير الثقافات الأخرى وذلك بالتعاون مع مكتبة ذات السلاسل.

وأشار البيان إلى أنه يمكن للأطفال الاستمتاع بتطبيق التجارب العلمية الرائدة والحقائق الممتعة في إطار عرض سيعقد في المسرح مضيفا أنه يمكن للباحثين عن العجائب الموجودة في الجزيئات حضور ورشة عمل (تحت المجهر) في متحف جسم الإنسان.

وأضاف أنه يمكن للراغبين في اكتشاف عالم قديم مخبأ تحت الصخور حضور ورشة عمل في متحف (الأرض كوكبنا) كما سيتم تقديم ورشة عمل بعنوان (تطور الحيتان وتكيفها) في متحف النظم البيئية.

ويعتبر مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أحد مشاريع الديوان الأميري التي تعمل بشكلٍ حثيث على تسهيل التبادل المعرفي وتحفيز المهارات الفكرية والتحليلية والإبداعية بين صفوف المجتمع الكويتي من خلال المعارض والمحاضرات والبرامج ذات المعايير العالمية.