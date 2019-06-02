وفيات الأحد 2 يونيو 2019

فحيمة مزيد محسن الشمري، زوجة خليف حمود الدليلي، «72 عاماً»، شيعت، القصر، ق2، ش5، م7، ت: 51333325 – 99081273.

منال خلاف عليج سالم، زوجة محمد عايد خميس العنزي، «52 عاماً»، شيعت، للرجال: الروضة، صالة دسمان، ق2، شارع سليمان بوكحيل، للنساء: السلام، ق2، ش214، م30، ت: 50414157 – 66208878.

مريم علي محمد، أرملة حسن علي العبدالملك، «95 عاماً»، شيعت، للرجال: الجابرية، ق10، ش6، م3، للنساء: السلام، ق5، ش510، م23، ت: 99900889 – 97699051.

إبراهيم عبدالكريم عبدالله المنيس، «95 عاماً»، شيع، للرجال: ديوان المنيس، كيفان، ق5، خلف نادي الكويت، للنساء: الروضة، ق4، ش41، م17أ، ت: 24843123 – 65515027 – 65190090.