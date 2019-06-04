وفيات الإثنين 3 يونيو 2019

خير الله خالد صالح النجدي، «63 عاماً»، شيع، للرجال: العدان، ق8، ش5، م6، للنساء: مبارك العبدالله، غرب مشرف، ق1، ش المسجد الأقصى، م61، ت: 99898125.

طيبة عبدالله عبدالمحسن الصبيح، «89 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان الفضالة، الفيحاء، ق8، مقابل «بيت التمويل الكويتي»، للنساء: قرطبة، ق1، ش محمد الحمود العبدالوهاب، م16، ت: 96060604 – 55434840.

رقية حسين علي آل عباس، أرملة عباس حسين رمضان، «84 عاماً»، شيعت، للرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، للنساء: بنيد القار، حسينية سيد علي، ت: 99610516 – 65883848.

سيف زايد الدغيم العدواني، «83 عاماً»، شيع، للرجال: العارضية الصناعية، قاعة المباركية، مقابل المعهد التجاري، للنساء: ضاحية عبدالله المبارك، ق2، ش217، م3، ت: 55999362.

معصومة السيد عبدالله حسين، زوجة غالب عبدالله الحسان، «52 عاماً»، شيعت، للرجال: صباح السالم، ق13، ش1، ج6، م32، للنساء: صباح السالم، ق11، ش2، ج4، م19، ت: 99001253.

مشاعل عبدالله سعوي البذالي، زوجة علي عايد الجميلي، «41 عاماً»، شيعت، للرجال: الصليبخات، ق3، ش112، ج6، م29، للنساء: الصليبخات، ق3، ش112، ج6، م57، ت: 50404148 – 94754339.

شيخة عيد إبراهيم المسلم، زوجة خليل إبراهيم محمد الشامي، «78 عاماً»، شيعت، للرجال: ديوان القناعات، الشويخ السكنية، للنساء: جنوب السرة، الشهداء، ق1، ش101، م4، ت: 99565641.

هيا عبدالله بلال، أرملة عنبر ماجد المطيري، «75 عاماً»، شيعت، للرجال: المقبرة فقط، للنساء: جابر الأحمد، ق2، ش216، م651، ت: 66566553.

يوسف محمد عبدالرحمن القصار، «56 عاماً»،شيع، للرجال: جنوب السرة، حطين، ق2، ش220، م13، للنساء: فهد الأحمد، ق3، ش309، م22.