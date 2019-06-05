120 الف فلسطيني أدوا صلاة #عيد_الفطر في المسجد الاقصى

ادى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة عيد الفطر في المسجد الاقصى اليوم الاربعاء.

وقالت دائرة الاوقاف الاسلامية في بيان صحفي ان “ما يقارب 120 ألف مصل ادوا صلاة عيد الفطر في رحاب المسجد الاقصى المبارك”.

ووصل المئات من الضفة الغربية الى القدس وادوا الصلاة في المسجد الاقصى فيما ادى العشرات من المبعدين عن المسجد الاقصى صلاة العيد في البلدة القديمة.

وتسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين فوق سن الاربعين بالصلاة في المسجد الاقصى خلال شهر رمضان فيما تمنعهم خلال ايام العام من الوصول الى القدس الا بعد الحصول على تصاريح ترفضها عادة خاصة للشبان من الجنسين.