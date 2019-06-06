المحامي عبدالله طاهر يوجه رسالة لدول مجلس التعاون

رسالتي للدول الحصار ودول مجلس التعاون الخليجي .

بعدما رجعنا للماضي القريب وما حصل من دمار واستنزاف من اموال الخليج إبان الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت . نضع هذا الرابط والفيديو لعلكم تعودون لرشدكم وعقلكم بعد ما تشاهد فيديو الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت والذي قامت بالتخطيط له الولايات المتحدة الامريكية لتحقيق مصالحها واستنزاف الاموال وسيطرتها على المنطقة.

وهاهي تكرر اللعبة مرة أخرى مستنزفة اموال الخليج والسعودية في قتالها مع اليمن والحوثيين وخلق عدو وهمي في المنطقة وهي ايران حتى تستنزف أموال دول الخليج .

المخطط للمنطقة مكتوب مسبقاً وينفذه حالياً ترامب من خلال برنامج وعد به الشعب الامريكي قبل توليه الرئاسة. هل انتم مدركون ما سوف يحصل من دمار لأوطانكم وشعوبكم . أين انتم من الأهداف التي وضعتموها لشعوبكم ولوحدتكم الخليجية.

نقول لكم تفكروا بما انتم فاعلون في المنطقة واتركو عنكم المطبلين والمنافقين الجميع خاسر في الحروب وفي الحصار والخاسر الأكبر انتم الذين سوف تسلمكم امريكا للعدو الوهمي الذي خلقته لكم وارجعوا للتاريخ فمن هم الذين يسيطرون الان على العراق بعد تحرير الكويت وإعدام صدام حسين . وتوقعنا عندما دعت السعودية لمؤتمر قمة مكة انها ادركت وعرفت وفهمت المخطط ، ولكن للاسف خيبت امالنا بعدما فشلت ان تفهم وتدرك ما هو مخطط للمنطقة. ونضع هذا الفيديو لنذكركم بالماضي القديم القريب لعل هذا الفيديو والرابط يجعلكم تدركون أنكم مسئولون امام الله وامام شعوبكم بما انتم فاعلون .

وإيماناً منا بقوله تعالى في كتابه الكريم ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) نطلب منكم فتح الرابط ومشاهدة الغزو العراقي للكويت .

عبدالله طاهر