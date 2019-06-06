سناب شات تطلق متاجر داخل تطبيقها لبعض المشاهير

أطلقت خدمة التراسل المصور سناب شات متاجر خاصة بالشخصيات المؤثرة داخل تطبيقها الرئيس، وذلك تمهيدًا لإطلاق زر خاص بالتسوق يسهل على المستخدمين الشراء من التطبيق مباشرةً.

وفي حين أن سناب شات تتيح لبعض المؤثرين، والناشرين، والعلامات التجارية حق الوصول إلى ميزة تُمكِّن المستخدمين؛ بسحب الشاشة إلى أعلى في اللقطات (سنابات)، من شراء المنتجات داخل التطبيق مباشرةً، فإن الأداء الجديدة تتيح لحسابات محددة بامتلاك متجر خاص بها ضمن التطبيق.

ويمكن لمستخدمي سناب شات الوصول إلى المتاجر – التي سوف تُشغِّلها خدمة التسوق الشهيرة “شوبيفاي” Shopify – عن طريق الصفحات الخاصة بالحسابات المختارة.

وقال متحدث باسم شركة سناب – المالكة لخدمة سناب شات: إن ميزة إتمام عملية الشراء داخل سناب شات مقيدة في الوقت الراهن بالمستخدمين في الولايات المتحدة، في حين يُعاد توجيه مستخدمي الخدمة في الدول الأخرى إلى موقع إلكتروني بسبب متطلبات الخصوصية والبيانات في الخارج.

واعتبارًا من اليوم الخميس، فستكون ميزة المتاجر الجديدة متاحةً فقط لخمسة حسابات رسمية لمشاهير، وتعتزم سناب شات إتاحة الميزة للمزيد من الحسابات الرسمية خلال الأسابيع المقبلة، وللناشرين في وقت لاحق من العام الحالي. وقال متحدث باسم سناب: إن الشركة لا تقتطع أي شيء من العمليات المالية التي تتم عبر سناب شات.

ويأتي هذا التحديث في حين تتطلع سناب شات إلى إبقاء مستخدميها منشغلين في التطبيق، وإرضاء صناع المحتوى من خلال تقديم المزيد من الطرق لهم لتحقيق عائد من المنصة.

وقال متحدث باسم سناب: إن الشركة أرادت إطلاق (المتاجر)؛ لأن معظم صناع المحتوى يمتلكون أكثر من منتج واحد للبيع، لذا فإن المتاجر سوف تساعدهم على عرض كل المنتجات. وقد أطلقت الشركة متجرًا خاصًا بها داخل التطبيق في شهر شباط/ فبراير 2018.