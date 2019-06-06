الإمارات تحتفل بزواج حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس بزواج أنجال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

ويقيم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم حفل استقبال بهذه المناسبة عند الساعة الرابعة عصراً -بتوقيت أبوظبي- في مركز دبي التجاري العالمي، ومن المتوقع أن يحضره آلاف الضيوف، ويأتي عقب حفل خاص جرى فيه عقد القران يوم 15 مايو/أيار الماضي.

وتزوج الشيخ حمدان بن محمد من الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم. وتزوج الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم من الشيخة مريم بن بطي آل مكتوم، في حين تزوج الشيخ أحمد بن محمد من الشيخة مايدة بن دلموك بن مكتوم.

ووجه مواطنون ومقيمون التهاني إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة زفاف أنجاله الشيخ حمدان والشيخ مكتوم والشيخ أحمد، وقالوا إن فرحة عيد الفطر المبارك -الذي احتفلت فيه الإمارات الثلاثاء الماضي بأول أيامه- أصبحت فرحتين بزفاف فرسان آل مكتوم الثلاثة، وتمنوا لهم دوام السعادة والفرح، مشيدين بما يقدمونه من جهود وإنجازات للحفاظ على رخاء الوطن وسعادة كل من يعيشون على أرضه.